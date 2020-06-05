52-летний Пресняков показал пятилетнего сына

52-летний российский певец Владимир Пресняков поделился в Instagram снимком, на котором запечатлен его пятилетний сын Артемий.
"Я так счастлив, сегодня тебе исполнилось пять лет. Спасибо за то, что ты у нас есть. Хочу, чтобы ты вырос добрым и теплым человеком, настоящим мужчиной", – подписал снимок музыкант.
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Мой любимый Темочка, сынок! Я так счастлив, сегодня тебе исполнилось 5 лет. Спасибо тебе, за то что ты у нас есть. Хочу, чтоб ты вырос добрым и теплым человеком, настоящим мужчиной. Хочу, чтобы у тебя было светлое, счастливое детство и полная любви жизнь. А я всегда буду с тобой рядом.ПАПА!
Владимир Пресняков – отец двух сыновей.
В отношениях с певицей Кристиной Орбакайте в 1991 году у него родился сын Никита.
В 2010 году артист после пяти лет отношений зарегистрировал брак с певицей Натальей Подольской. В 2015 году у супругов родился сын Артемий.