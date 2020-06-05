52-летний Пресняков показал пятилетнего сына

В июне младшему сыну российского певца Владимира Преснякова Артемию исполнилось пять лет.

52-летний российский певец Владимир Пресняков поделился в Instagram снимком, на котором запечатлен его пятилетний сын Артемий.

"Я так счастлив, сегодня тебе исполнилось пять лет. Спасибо за то, что ты у нас есть. Хочу, чтобы ты вырос добрым и теплым человеком, настоящим мужчиной", – подписал снимок музыкант.

Владимир Пресняков – отец двух сыновей.

В отношениях с певицей Кристиной Орбакайте в 1991 году у него родился сын Никита.

В 2010 году артист после пяти лет отношений зарегистрировал брак с певицей Натальей Подольской. В 2015 году у супругов родился сын Артемий.