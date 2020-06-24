"Большой ребенок". 52-летний Пресняков показал, как смотрит с пятилетним сыном мультик об инопланетянах

Российский певец Владимира Пресняков выбрал для семейного просмотра американский мультфильм "Дом".

52-летний российский певец Владимир Пресняков на своей странице в Instagram разместил фото, на котором запечатлен экран телевизора, три пары ног на большой кровати и собака.

"Обожаю это время, когда все вместе смотрим мультик", – подписал снимок артист.

Судя по картинке на телеэкране, семья Преснякова смотрела американский анимационный мультик "Дом" об инопланетянах, захвативших землю.

"Это так здорово – смотреть со своими детьми то, что интересно им. Значит вы тоже большой ребенок", – отреагировали фолловеры на публикацию.

В 2010 году артист после пяти лет отношений Пресняков зарегистрировал брак с певицей Натальей Подольской. Супруга моложе Преснякова на 14 лет. В 2015 году у супругов родился сын Артемий.