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18 августа, 2020
 
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"Не наше – не жалко". Беременная Подольская устроила в турецком отеле прыжки на кровати. Видео

Подписчики российской певицы Натальи Подольской, которая вскоре станет мамой во второй раз, напомнили ей, что на кроватях не прыгают, а спят.

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Подольская сообщила о второй беременности 14 августа
Подольская сообщила о второй беременности 14 августа
Фото: nataliapodolskaya / Instagram

38-летняя российская певица белорусского происхождения Наталья Подольская, которая вскоре стает мамой во второй раз, 18 августа на своей странице в Instagram разместила ролик, показав, как отдыхает со своей семьей в турецком отеле.

На видео певица запечатлена прыгающей вместе с пятилетним сыном Артемием, двумя племянницами и сестрой Юлианой на кровати.

"Доброе турецкое утро! Наша мама тоже с нами танцевала именно по утрам! Заряд веселья на весь день", – подписала певица ролик.

"Дома тоже не кровати танцуете?" – поинтересовались в комментариях пользователи сети.

"Зачем прыгать на чужих кроватях?" – не оценили старания певицы фолловеры.

"Не наше – не жалко", – прокомментировали ролик подписчики.

"Потанцевать можно и на полу", – отреагировали поклонники на танец певицы.

В 2010 году Подольская после пяти лет отношений вышла замуж за российского артиста Владимира Преснякова, который старше ее на 14 лет. В 2015 году у супругов родился сын Артемий.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.

13 августа поклонники Подольской предположили по новым фотографиям в ее микроблоге, что певица беременна, и принялись ее поздравлять, однако тогда певица не отреагировала на комментарии.

14 августа певица сообщила, что находится в положении.

Теги: Турция, беременность, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, танцы, певица
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