"Очаровашка мамин и папин!" Пресняков показал младшего сына

Российский певец Владимир Пресняков снял на видео сына Артемия и жену, певицу Наталью Подольскую.

Российский певец Владимир Пресняков на своей странице в Instagram опубликовал видео с младшим сыном Артемием. На видео он запечатлен в махровом халате, очевидно, после водных процедур, и его целует мама, певица Наталья Подольская.

"Я ежик", – говорит мальчик в ролике.

"Любовь моя", – заявила в комментариях Подольская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir) 22 Сен 2020 в 12:39 PDT

"Очаровашка мамин и папин!" – написала подписчица danakulikova7.

В 2010 году Подольская и Пресняков после пяти лет отношений стали мужем и женой. Подольская моложе Преснякова на 14 лет. В 2015 году у супругов родился сын Артемий. Сейчас Подольская беременна вторым ребенком.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.