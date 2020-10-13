"Крутые цифры". Пресняков принимает поздравления с рождением ребенка

Российский певец Владимир Пресняков 13 октября в Instagram опубликовал фото супруги Натальи Подольской с сыном Артемием, на котором указал текущие дату и время.
"Вторник, 13 октября. 13.13", – написал он.
Подписчики артиста восприняли публикацию как сообщение о пополнении в семье Преснякова.
"Поздравляем! 13-го в 13.13. Это просто огонь",– отреагировали на новость подписчики артиста.
"Ура! Какие цифры крутые! Поздравляю!" – прокомментировали пост фолловеры.
"А что за событие?" – недоумевают другие пользователи сети.
"Родила?" – не спешат с поздравлениями поклонники артиста.
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В 2010 году Подольская и Пресняков после пяти лет отношений стали мужем и женой. Подольская моложе Преснякова на 14 лет. В 2015 году у супругов родился сын Артемий.
14 августа Подольская сообщила, что беременна во второй раз.
У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.