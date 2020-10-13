"Крутые цифры". Пресняков принимает поздравления с рождением ребенка

Российский певец Владимир Пресняков намекнул подписчикам, что стал отцом 13 октября в 13.13.

Пресняков и Подольская поженились в 2010 году Фото: presnyakovvladimir / Instagram

Российский певец Владимир Пресняков 13 октября в Instagram опубликовал фото супруги Натальи Подольской с сыном Артемием, на котором указал текущие дату и время.

"Вторник, 13 октября. 13.13", – написал он.

Подписчики артиста восприняли публикацию как сообщение о пополнении в семье Преснякова.

"Поздравляем! 13-го в 13.13. Это просто огонь",– отреагировали на новость подписчики артиста.

"Ура! Какие цифры крутые! Поздравляю!" – прокомментировали пост фолловеры.

"А что за событие?" – недоумевают другие пользователи сети.

"Родила?" – не спешат с поздравлениями поклонники артиста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 1 * 3 * Публикация от * Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir) 13 Окт 2020 в 3:17 PDT

В 2010 году Подольская и Пресняков после пяти лет отношений стали мужем и женой. Подольская моложе Преснякова на 14 лет. В 2015 году у супругов родился сын Артемий.

14 августа Подольская сообщила, что беременна во второй раз.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.