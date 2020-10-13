Бульвар Шоубиз
 
13 октября, 2020
 
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"Крутые цифры". Пресняков принимает поздравления с рождением ребенка

Российский певец Владимир Пресняков намекнул подписчикам, что стал отцом 13 октября в 13.13.

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Пресняков и Подольская поженились в 2010 году
Пресняков и Подольская поженились в 2010 году
Фото: presnyakovvladimir / Instagram

Российский певец Владимир Пресняков 13 октября в Instagram опубликовал фото супруги Натальи Подольской с сыном Артемием, на котором указал текущие дату и время.

"Вторник, 13 октября. 13.13", – написал он.

Подписчики артиста восприняли публикацию как сообщение о пополнении в семье Преснякова.  

"Поздравляем! 13-го в 13.13. Это просто огонь",– отреагировали на новость подписчики артиста. 

"Ура! Какие цифры крутые! Поздравляю!" – прокомментировали пост фолловеры. 

"А что за событие?" – недоумевают другие пользователи сети.

"Родила?" – не спешат с поздравлениями поклонники артиста.

В 2010 году Подольская и Пресняков после пяти лет отношений стали мужем и женой. Подольская моложе Преснякова на 14 лет. В 2015 году у супругов родился сын Артемий.

14 августа Подольская сообщила, что беременна во второй раз. 

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте. 

Теги: дети, беременность, Наталья Подольская, Владимир Пресняков
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