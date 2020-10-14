Loboda пожаловалась на боль в копчике

По мнению проживающей в России украинской певицы Loboda, причиной болезненных ощущений в районе копчика стали обувь на высоком каблуке и интенсивные тренировки.

Проживающая в России украинская певица Loboda 14 октября в Instagram Stories сообщила, что после интенсивных тренировок почувствовала боли в районе копчика и вынуждена была обратиться за помощью к медикам.

"Сегодня у меня своеобразный день: вчера после активной работы у меня начал болеть копчик, и я приехала в больницу для того, чтобы обследовать его с помощью МРТ (магнитно-резонансной томографии)", – сообщила певица.

По словам Loboda, процедура вызывает у нее чувство страха, так как она боится находиться в замкнутых пространствах.

В комментариях к своему обращению артистка написала, что по ее мнению, причиной болезненных ощущений могли стать интенсивные тренировки, танцы, обувь на высоком каблуке и перегрузки.

Скриншот: lobodaofficial / Instagram



Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В это же время пела в группе "Капучино". Весной 2004 года Loboda стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.