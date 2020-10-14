Бульвар Шоубиз
 
14 октября, 2020
 
Новости

Loboda пожаловалась на боль в копчике

По мнению проживающей в России украинской певицы Loboda, причиной болезненных ощущений в районе копчика стали обувь на высоком каблуке и интенсивные тренировки.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Loboda: После активной работы у меня начал болеть копчик
Loboda: После активной работы у меня начал болеть копчик
Фото: lobodaofficial / Instagram

Проживающая в России украинская певица Loboda 14 октября в Instagram Stories сообщила, что после интенсивных тренировок почувствовала боли в районе копчика и вынуждена была обратиться за помощью к медикам. 

"Сегодня у меня своеобразный день: вчера после активной работы у меня начал болеть копчик, и я приехала в больницу для того, чтобы обследовать его с помощью МРТ (магнитно-резонансной томографии)", – сообщила певица.

По словам Loboda, процедура вызывает у нее чувство страха, так как она боится находиться в замкнутых пространствах. 

В комментариях к своему обращению артистка написала, что по ее мнению, причиной болезненных ощущений могли стать интенсивные тренировки, танцы, обувь на высоком каблуке и перегрузки. 

Скриншот: lobodaofficial / Instagram
Скриншот: lobodaofficial / Instagram

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В это же время пела в группе "Капучино". Весной 2004 года Loboda стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.

Теги: здоровье, Loboda, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Список "двойников" кандидатов на местных выборах 2020 года. Что это за технология и как с ней бороться?
Список "двойников" кандидатов на местных выборах 2020 года. Что это за технология и как с ней бороться?
Елена КРАВЧЕНКО
Записки бывшего подполковника КГБ: Концепция "русского мира", "Наши" и танки в обмен на компьютеры
Записки бывшего подполковника КГБ: Концепция "русского мира", "Наши" и танки в обмен на компьютеры
Владимир ПОПОВ
Украина – Испания. Онлайн-трансляция матча Лиги наций
Украина – Испания. Онлайн-трансляция матча Лиги наций
Дмитрий НЕЙМЫРОК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Loboda пожаловалась на боль в копчике
Loboda пожаловалась на боль в копчике
Остапчук перед свадьбой прокомментировал отношения с экс-супругой
Остапчук перед свадьбой прокомментировал отношения с экс-супругой
Арзуманян после долгой паузы вернулся к занятиям со штангой
Арзуманян после долгой паузы вернулся к занятиям со штангой
Решетник рассказал, как помогает политикам работать над имиджем
Решетник рассказал, как помогает политикам работать над имиджем
Рудковская обнародовала фото новорожденного сына
Рудковская обнародовала фото новорожденного сына
"Я не выходила из дома, много ела и смотрела сериалы". Никитюк назвала свой самый большой провал в карьере
"Я не выходила из дома, много ела и смотрела сериалы". Никитюк назвала свой самый большой провал в карьере
Доминго рассказал, как заражение коронавирусом изменило его жизнь после выздоровления
Доминго рассказал, как заражение коронавирусом изменило его жизнь после выздоровления
Маска под цвет шарфа и перчатки. Супруга принца Чарльза посетила лондонский боксерский клуб
Маска под цвет шарфа и перчатки. Супруга принца Чарльза посетила лондонский боксерский клуб
"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей
"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей
Шоптенко рассказала, как впервые отправилась собирать грибы
Шоптенко рассказала, как впервые отправилась собирать грибы
Успенская сообщила о смерти экс-супруга
Успенская сообщила о смерти экс-супруга
Grosu поделилась снимками со съемок фильма
Grosu поделилась снимками со съемок фильма
Обнародованы результаты вскрытия тела внука Пресли, совершившего самоубийство – СМИ
Обнародованы результаты вскрытия тела внука Пресли, совершившего самоубийство – СМИ
"Шок-контент!", "Секси-шпекси". Никитюк засветила мокрое тело в прозрачном платье
"Шок-контент!", "Секси-шпекси". Никитюк засветила мокрое тело в прозрачном платье
"С ней не все нормально", "Ненавижу видеть ее такой". Фаны Спирс обсуждают ее фото в прозрачных колготках
"С ней не все нормально", "Ненавижу видеть ее такой". Фаны Спирс обсуждают ее фото в прозрачных колготках
  Джоли преобразилась ради съемок в фильме "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес"
  Джоли преобразилась ради съемок в фильме "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес"
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS