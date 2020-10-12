Loboda впервые показала лицо двухлетней дочери

Проживающая в России украинская певица Loboda позировала с двухлетней дочерью Тильдой.

Проживающая в России украинская певица Loboda 11 октября разместила в сети совместное фото с младшей дочерью Тильдой.

На фото мать и дочь запечатлены на фоне стены в летних нарядах и солнцезащитных очках.

"Нет любви безусловней, чем любовь матери к своему ребенку", – подписала она снимок.

"Наконец-то дождались Тильдочку", – отреагировали на фото поклонники артистки.

"Неужели фотография Тильды?" – прокомментировали фото пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Нет любви безусловней, чем любовь матери к своему ребёнку Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 11 Окт 2020 в 4:39 PDT

Ранее певица избегала показывать фото дочери, на которых было видно ее лицо. Как правило, Loboda публиковала снимки Тильды, где та была запечатлена со спины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram А вечерами мы с девчонками устраиваем дефиле вокруг бассейна Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 18 Авг 2020 в 10:50 PDT

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Певица воспитывает двоих дочерей – Евангелину (2011), которую родила от хореографа Андрея Царя, и Тильду (2018). По версии издания Super, отцом Тильды является фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.