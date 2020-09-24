Бульвар Шоубиз
 
24 сентября, 2020
 
Новости

"Счастлива, что с тобой рядом человек, который тебя окружает любовью". Loboda показала фото с родной сестрой

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, в Киеве провела время с сестрой Ксенией и показала своим подписчикам ее новый автомобиль.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Loboda провела время с младшей сестрой
Loboda провела время с младшей сестрой
Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена со своей младшей сестрой Ксенией Аурсалиди

Сестры запечатлены на фоне белого автомобиля.

"Ксюшенька, счастлива, что твои глаза светятся, что с тобой рядом человек, который тебя по-настоящему ценит и окружает любовью. Поздравляю с новым приобретением. Пусть ваши чувства заряжают на добро и позитив все вокруг", – написала она.

Ксения Лобода младше сестры на 10 лет. Она замужем за украинским бизнесменом Артемом Аурсалиди. Пара зарегистрировала брак летом 2019 года

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.

Теги: Светлана Лобода, ВИА Гра, Loboda, певица, фото, Ксения Лобода
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Андропов, "русисты" и еврейский вопрос
Записки бывшего подполковника КГБ: Андропов, "русисты" и еврейский вопрос
Владимир ПОПОВ
  Кох: Политическое будущее Навального зависит от того, решит он возвращаться в Россию или нет
  Кох: Политическое будущее Навального зависит от того, решит он возвращаться в Россию или нет
Алеся БАЦМАН
Битва за кресло мэра Киева. Полный список кандидатов. Обновляется
Битва за кресло мэра Киева. Полный список кандидатов. Обновляется
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Alyosha сняла на видео семейную прогулку
Alyosha сняла на видео семейную прогулку
Невеста Остапчука призналась, что они забавляются с секс-игрушками
Невеста Остапчука призналась, что они забавляются с секс-игрушками
  Ефросинина: Мой муж считает меня сексуальной, когда я вымыта, с "какулиной" на голове
  Ефросинина: Мой муж считает меня сексуальной, когда я вымыта, с "какулиной" на голове
"Дешевка". Броуди показал, что может случиться после прививки российской вакциной от COVID-19
"Дешевка". Броуди показал, что может случиться после прививки российской вакциной от COVID-19
"Счастлива, что с тобой рядом человек, который тебя окружает любовью". Loboda показала фото с родной сестрой
"Счастлива, что с тобой рядом человек, который тебя окружает любовью". Loboda показала фото с родной сестрой
  "На расстоянии". Гагарина выпустила клип об одиночестве. Видео
  "На расстоянии". Гагарина выпустила клип об одиночестве. Видео
"Слишком сексуально". Модель с 13-м размером груди Кузнецова поделилась постельным снимком
"Слишком сексуально". Модель с 13-м размером груди Кузнецова поделилась постельным снимком
"Мой". Каминская расставила точки над "i" в отношениях с Дикусаром
"Мой". Каминская расставила точки над "i" в отношениях с Дикусаром
  Tarabarova родила дочь и презентовала клип, посвященный ей
  Tarabarova родила дочь и презентовала клип, посвященный ей
"Так влюблена". Джиджи Хадид родила первенца
"Так влюблена". Джиджи Хадид родила первенца
"Боюсь, но все равно хочу". Яма рассказал о будущем отцовстве
"Боюсь, но все равно хочу". Яма рассказал о будущем отцовстве
  Рэпер Серега снял в новом клипе Усика на кладбище автобусов, назвав ролик самым дорогим в своей карьере. Видео
  Рэпер Серега снял в новом клипе Усика на кладбище автобусов, назвав ролик самым дорогим в своей карьере. Видео
У двухлетней внучки Осборнов диагностировали COVID-19
У двухлетней внучки Осборнов диагностировали COVID-19
"Хотелось меньше выпендриваться, но пока нет возможности". 53-летний Нагиев позировал на прогулке с голым торсом
"Хотелось меньше выпендриваться, но пока нет возможности". 53-летний Нагиев позировал на прогулке с голым торсом
Хайек оригинально поблагодарила подписчиков за интерес к ее странице в Instagram
Хайек оригинально поблагодарила подписчиков за интерес к ее странице в Instagram
"Я честный". Узелков баллотируется в мэры Винницы от ОПЗЖ
"Я честный". Узелков баллотируется в мэры Винницы от ОПЗЖ
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS