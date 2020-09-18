Бульвар Шоубиз
 
18 сентября, 2020
 
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"Чудное дитя". Loboda показала старшую дочь

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, поделилась снимком с девятилетней дочерью Евой.

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Loboda мать двоих дочерей
Loboda – мать двоих дочерей
Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram фото, на котором запечатлена обнимающей свою дочь Еву. Они обе позируют в белых платьях.

"Я люблю тебя, мое чудное дитя", – написала певица.

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. 

Девятилетняя Ева – дочь Loboda от хореографа Андрея Царя, с которым певица рассталась в 2014 году. Младшую дочь Тильду Loboda родила 24 мая 2018 года. Роды проходили в США. Отцовство девочки приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Теги: дети, Loboda, певица, фото
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