"Чудное дитя". Loboda показала старшую дочь

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, поделилась снимком с девятилетней дочерью Евой.

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram фото, на котором запечатлена обнимающей свою дочь Еву. Они обе позируют в белых платьях.

"Я люблю тебя, мое чудное дитя", – написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Я люблю тебя , мое чудное дитя * Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 17 Сен 2020 в 8:24 PDT

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве.

Девятилетняя Ева – дочь Loboda от хореографа Андрея Царя, с которым певица рассталась в 2014 году. Младшую дочь Тильду Loboda родила 24 мая 2018 года. Роды проходили в США. Отцовство девочки приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.