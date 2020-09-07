"Похожа на Шер". 37-летнюю Loboda сравнили с 74-летней американской певицей

По мнению поклонников украинской певицы Loboda, строящей карьеру в РФ, она внешне похожа на американскую исполнительницу Шер.

37-летняя украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram фото в сетчатом комбинезоне и высоких черных трусах.

"Потанцуем?" – написала она.

Подписчики прокомментировали снимок.

"Я думала, фото Шер", – написала zyselyaser.

"Шерилин Саркисян, это вы?" – спросил daschinkamerk.

"Похожа на Шер, Светлана", – заявил oleggery.

Шер (Шерилин Саркисян) – американская певица и актриса. Родилась 20 мая 1946 года.

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В это же время пела в группе "Капучино". Весной 2004 года Loboda стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.