"Похожа на Шер". 37-летнюю Loboda сравнили с 74-летней американской певицей

37-летняя украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram фото в сетчатом комбинезоне и высоких черных трусах.
"Потанцуем?" – написала она.
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Потанцуем? * Go to party * * #воскресенье * @okcreative @luviofficial
Подписчики прокомментировали снимок.
"Я думала, фото Шер", – написала zyselyaser.
"Шерилин Саркисян, это вы?" – спросил daschinkamerk.
"Похожа на Шер, Светлана", – заявил oleggery.
Шер (Шерилин Саркисян) – американская певица и актриса. Родилась 20 мая 1946 года.
Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В это же время пела в группе "Капучино". Весной 2004 года Loboda стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.