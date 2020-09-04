"Это был финальный вечер, наполненный любовью". Loboda позировала в платье-сетке в свете ночных фонарей

Проживающая в России украинская певица Loboda поделилась в сети откровенным снимком, сделанным в последний день лета.

Проживающая в России украинская певица Loboda на своей странице в Instagram 3 сентября обнародовала фото, на котором запечатлена в свете фонарей в прозрачном платье-сетке.

"Это был финальный вечер лета, наполненный любовью и счастьем в окружении самых близких людей. Захотелось отметить его как-то по-особенному", – поделилась эмоциями певица.

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.