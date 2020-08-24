"Продажная", "Жаль что такие певицы из Украины поют не на своей Родине". Подписчики Loboda отреагировали на ее пост ко Дню Независимости Украины

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram пост, посвященный Дню Независимости Украины.
"З Днем Незалежності, Україно! С Днем Независимости, Украина", – написала она на двух языках.
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З Днем Незалежності , Україно! * С Днём Независимости , Украина! *
Подписчики по-разному отреагировали на этот пост.
"Вернись домой!" – написал dimmodessa.
"Продажная", – заявила linkovatatyana.
"Жаль что такие певицы из Украины поют не на своей Родине", – подчеркнула korolyukolesya.
"Ты прекрасна и твоя грудь супер", – отметил sashakot734, проигнорировав суть поста.
Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В это же время пела в группе "Капучино". Весной 2004 года Loboda стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.