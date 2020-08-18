Бульвар Шоубиз
 
18 августа, 2020
 
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"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя

Мать проживающей в России украинской певицы Loboda Наталия Лобода разместила в сети фото, на котором запечатлена со своим зятем, бизнесменом Артемом Аурсалиди.

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Певица Loboda старшая дочь Наталии Лободы
Певица Loboda – старшая дочь Наталии Лободы
Фото: loboda.nata / Instagram

Мать проживающей в России украинской певицы Loboda Наталия Лобода на своей странице в Instagram разместила фото, на котором в обнимку позирует с мужем своей младшей дочери Ксении – украинским бизнесменом Артемом Аурсалиди. 

"Моя любимая молодежь", – подписала она снимок. 

Зять отреагировал на публикацию тещи с помощью смайликов.

"Наверняка вы – идеальная теща", – прокомментировали фото подписчики Наталии Лободы. 

Наталия Лобода родилась в 1957 году. В браке с Сергеем Лободой она родила двух дочерей – Светлану (1982) и Ксению (1992). Старшая дочь весной 2004 года стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В настоящее время она известна как певица Loboda. Артистка живет и работает в России. 

Аурсалиди – муж младшей дочери Ксении. Свадьба Лободы и Аурсалиди состоялась летом 2019 года.

Теги: Loboda, певица
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