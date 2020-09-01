"Как думаете, летние тренировки пошли на пользу?". Loboda показала тело в купальниках

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, поделилась снимками в черном и белом купальниках.

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram фото своего отдыха. На снимке она запечатлена плавающей в бассейне в черном раздельном купальнике на круге в виде единорога.

"Время отдыха", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Relax time * Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 31 Авг 2020 в 9:43 PDT

Также певица опубликовала снимок, для которого позировала стоя в белом раздельном купальнике.

"Лето вышло на финишную прямую. Но прямая дорога к цели должна быть всегда. Я активно занималась спортом, подключила и дочку, и маму. Как думаете, летние тренировки пошли на пользу?" – спросила она.

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В это же время пела в группе "Капучино". Весной 2004 года Loboda стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.