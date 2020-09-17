"Какой же огромный размер ступни! Пипец!". Подписчики Loboda обсудили ее свежее фото

По мнению подписчиков украинской певицы Loboda, строящей карьеру в РФ, размер ее стоп непропорционально большой.

Loboda: Как хорошо этим вечером у моря; как легко и спокойно; вот если бы тебя еще рядом... Фото: lobodaofficial / Instagram

37-летняя украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram фото в мини-платье и босоножках.

"Как хорошо этим вечером у моря; как легко и спокойно; вот если бы тебя еще рядом..." – написала она.

Подписчики прокомментировали снимок.

"Какой же огромный размер ступни! Пипец!" – написала kolcheevanatalia.

"Кошмар! Ступни больше ног, кошмар", – заявила marusja_grechanik.

"Вы, как всегда, огонь", – отметила angelikasurovayy2017.

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В это же время пела в группе "Капучино". Весной 2004 года Loboda стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.