"Мой защитник". Loboda позировала на отдыхе с матерью

Проживающая в России украинская певица Loboda (Светлана Лобода) разместила в сети совместные фото с матерью Наталией Лободой.

Проживающая в России украинская певица Loboda (Светлана Лобода) 30 сентября опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в компании своей матери Наталии Лободы.

Мать и дочь позируют в кадре во время отдыха на водоеме.

"Мамочка – мой защитник, мой друг, моя опора. Любите и оберегайте своих родных. Родители – наше все",– подписала снимок артистка.

Наталия Лобода родилась в 1957 году. В браке с Сергеем Лободой она родила двух дочерей – Светлану (1982) и Ксению (1992).

Старшая дочь весной 2004 года стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В настоящее время она известна как певица Loboda. Артистка живет и работает в России.