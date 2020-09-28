"Все время просит новую литературу". Loboda рассказала о старшей дочери

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, поделилась снимком со своей девятилетней дочерью Евой.

Loboda о дочери: Мой котик, как всегда, очень задумчив Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram фото, на котором запечатлена со своей девятилетней дочерью Евой на борту судна.

"Мой котик, как всегда, очень задумчив. Удивляюсь – откуда в этой светлой детской голове возникают такие взрослые мысли... Евочка много читает, порою невозможно оторвать, чтобы заставить перекусить... Все время просит новую литературу", – написала певица.

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве.

Девятилетняя Ева – дочь Loboda от хореографа Андрея Царя, с которым певица рассталась в 2014 году. Младшую дочь Тильду Loboda родила 24 мая 2018 года. Роды проходили в США. Отцовство девочки приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.