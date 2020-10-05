Loboda укоротила волосы. Фото до и после

Проживающая в России украинская певица Loboda поделилась в сети снимком, на котором запечатлена с новой прической.

Проживающая в России украинская певица Loboda 4 октября в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена с укороченными до плеч волосами.

"Время перемен", – подписала публикацию певица.

"Как давно мы вас не видели с каре. Очень идет", – отреагировали на фото фанаты артистки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram время перемен нра?) Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 4 Окт 2020 в 9:49 PDT

До стрижки у певицы были длинные локоны ниже плеч.

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В это же время пела в группе "Капучино". Весной 2004 года Loboda стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.