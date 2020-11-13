Комаровский: У меня в Украине нет ни одного родственника. Они в Америке, Израиле, Германии, Канаде. Я самый дурной

Комаровский: У меня в этой стране нет ни одного кровного родственника. Ни одного Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Врач-педиатр Евгений Комаровский в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что его младшая сестра живет и Канаде, а родители уехали из Украины в 90-х и последние годы жизни своей провели в Германии.

"Вся моя страна сделала так, что [моя сестра] здесь не нужна. Она прекрасный программист, руководитель огромного государственного подразделения. Но геологоразведки. Она в Канаде. Я тебе скажу честно: у меня в этой стране нет ни одного кровного родственника. Ни одного. Они в Америке, в Израиле, в Германии, в Канаде – где угодно. Здесь их нет. Я самый дурной", – отметил он.

Комаровский уточнил, что поддерживает отношения с сестрой, но давно чувствует себя сиротой.

"Когда [родители] уехали, я почувствовал себя сиротой. Потому что ты не можешь ни на что влиять. Ты никак не можешь помочь своим родителям, ты не можешь быть рядом. И ты даже счастлив от того, что тебе не надо каждый день принимать решения, которые ты просто не можешь реализовать", – добавил медик.

Рассказывая о сестре, доктор вспомнил, что в 2019 году после победы Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине, ему звонили украинцы из Канады.

"Спросили: "Неужели у нас будет шанс вернуться?" [Я ответил]: "Посмотрим". Я умный. Я говорю: "Посмотрим", – добавил он.

Доктор Комаровский: Если бы я был президентом и в Instagram первой леди писали то, что пишут Зеленской, я бы рыл землю, но этих мерзавцев удавил бы. Читайте полную версию интервью.

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.

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