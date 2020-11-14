Доктор Комаровский: Все коронавирусные решения – не медицинские, а политические

Решения, которые принимаются в Украине в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, носят политический характер. Такое мнение в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона выразил украинский врач-педиатр Евгений Комаровский.

"С чем мы столкнулись точно? Мы столкнулись с тем, что все коронавирусные решения – они не медицинские, они политические... Представь: ты мэр, у тебя есть два варианта действий – закрутить гайки и раскрутить гайки. Если ты закрутишь гайки, ты никогда не будешь виноват. Никогда. Ты закрутил гайки, ты все закрыл, люди мрут, как мухи, но "я сделал все, что мог". Ты раскрутил гайки – каждый, кто умрет, потому умер, что ты раскрутил. Поэтому никто не хочет брать на себя ответственность", – сказал он.

По словам врача, "получается, что на одной чаше весов экономика, а с экономикой связаны тысячи, десятки, сотни тысяч человеческих жизней".

"Экономика – это тоже жизнь. И вот сейчас нам надо выбирать", – отметил Комаровский.

Он считает, что в приходе в мире коронавируса как такового "нет ничего неожиданного, как в любой новой респираторной инфекции".

"Точно так же мог прийти какой-то новый вариант гриппа и так далее. Вопрос в том, что совершенно нестандартной была реакция человечества на этот вирус. И я сейчас прекрасно понимаю, что очень много решений принятых были абсолютно неверными. Абсолютно неверными", – объяснил Комаровский.

Доктор Комаровский: Если бы я был президентом и в Instagram первой леди писали то, что пишут Зеленской, я бы рыл землю, но этих мерзавцев удавил бы. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

11 ноября правительство ввело в Украине "карантин выходного дня", который начал действовать 14 ноября. Восемь мэров областных центров, а также руководство в ряде других городов выступили против ограничений.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 14 ноября в Украине зарегистрировано 525 176 случаев коронавирусной инфекции, из которых 12 524 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончались 9508 пациентов с COVID-19, выздоровели 238 802 человека.