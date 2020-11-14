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Комаровский: Еще есть врачи, которые прежде всего заглядывают в твои глаза и твои анализы, а потом – в твой кошелек

В авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона врач-педиатр Евгений Комаровский объяснил, что на самом деле клятвы Гиппократа в Украине никто и никогда не давал.

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Комаровский: Фактически врач все время нарушает законы
Комаровский: Фактически врач все время нарушает законы
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В Украине немного осталось медиков, которые лечат людей без денег. Об этом в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона заявил врач-педиатр Евгений Комаровский.

"У нас никто никогда никакой клятвы Гиппократа не давал. Это абсолютно миф. Мы давали присягу врача Советского Союза. Но там нет денег, во всех наших клятвах. Мы помогаем бескорыстно. Если человек нуждается в помощи, мы помогаем. Мы не спрашиваем сначала: "Пойдите купите – потом…" И вот мне почему-то кажется, что у нас остались еще места, где тебя вылечат без денег. Их немного, но они еще есть. Еще есть люди, которые прежде всего заглядывают в твои глаза и твои анализы, а потом – в твой кошелек. Они еще есть. Но их с каждым днем все меньше и меньше", – сказал Комаровский.

По его словам, все врачи "хотят вообще не думать о деньгах пациента".

"Они хотят думать о своих профессиональных параметрах: о диагнозе, об обследованиях, о необходимых лекарствах. Вот об этом они хотят думать. Но за их спиной должна быть нормальная зарплата. И поэтому для меня, например, то, что происходит с медициной сейчас… Причем многие говорят: "Почему Комаровский все время кричит про зарплату врачей? А что, про зарплату учителей не надо говорить? А что, про зарплату всех остальных…" Надо говорить. Но нищий врач представляет прямую угрозу для пациента. Прямую юридическую угрозу. Потому что врач, у которого нет денег, заинтересован в ваших болезнях, заинтересован в откатах от лекарств, от обследований, от коллег и так далее. Врач в этом заинтересован. И фактически врач все время на поводке. Он все время нарушает законы", – объяснил врач.

Он считает, что в Украине происходит "абсолютно рабский геноцид на уровне врачей и взаимоотношений "врач – главный врач".

"Главный врач делает вид, что он не замечает, что вы вынуждены брать взятки… Хотя это не взятки. Понимаете, вот что вы зарабатываете незаконно, вы же должны с ним делиться… Но вы полностью им управляемы. И вы никогда не откроете против него рот. Никогда! Потому что я как человек, который регулярно рот открывал, знаю, сколько возможностей у главного врача испортить мне жизнь. Хе-хе! Очень много", – подчеркнул Комаровский.

Доктор Комаровский: Если бы я был президентом и в Instagram первой леди писали то, что пишут Зеленской, я бы рыл землю, но этих мерзавцев удавил бы. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

С 1 сентября медицинские учреждения, оказывающие специализированную, высокоспециализированную, паллиативную помощь, медицинскую реабилитацию и экстренную помощь, получают от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) дополнительное финансирование для повышения зарплат медработникам. Зарплаты врачей были повышены на 70%, специалистов с базовым и неполным высшим медицинским образованием – на 50%, младших медицинских сестер – на 25%, подчеркивали в НСЗУ.

Теги: медицина, зарплата, присяга, Евгений Комаровский, деньги, взятка, медики, финансы, врачи, финансирование, врач
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