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Доктор Комаровский: У меня впечатление, что, за кого я ни проголосую, меня все равно трахнут

Врач-педиатр Евгений Комаровский в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы организовать нормальный избирательный процесс.

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Комаровский: После выборов президентских отношение как в этом анекдоте: "Батюшка, у меня завтра свадьба. Какую мне надеть ночнушку?"
Комаровский: После выборов президентских отношение – как в этом анекдоте: "Батюшка, у меня завтра свадьба. Какую мне надеть ночнушку?"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Врач-педиатр Евгений Комаровский в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал о своем отношении к прошедшим президентским выборам в Украине.

"У меня впечатление, что, за кого я ни проголосую, меня все равно трахнут. Вот реально у меня такое впечатление. […] Да еще и в извращенной форме. Потом меня же и сделают виноватым. Поэтому я хочу, чтобы сейчас мы приняли законы, которые изменили бы этот подход", – рассказал доктор.

Комаровский считает, что украинцам нужно выбирать "не морды, а проекты". По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский мог бы организовать нормальный избирательный процесс.

"Честно я скажу после выборов президентских отношение – как в этом анекдоте: "Батюшка, у меня завтра свадьба. Какую мне надеть ночнушку?" – сказал Комаровский.

Доктор Комаровский: Если бы я был президентом и в Instagram первой леди писали то, что пишут Зеленской, я бы рыл землю, но этих мерзавцев удавил бы. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

В марте 2019 года Зеленский в первом туре президентских выборов набрал 30,24% голосов, второе место с 15,95% занял пятый президент Украины Петр Порошенко. Оба вышли во второй тур, который состоялся в конце апреля. В нем за Зеленского проголосовало уже 73,22% избирателей, а за Порошенко – 24,45%.

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок.

"Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени", – сказал он в сентябре 2019 года.

Конституция Украины разрешает одному лицу занимать должность главы государства не больше двух пятилетних сроков подряд.

Следующие выборы президента должны пройти в Украине в 2024 году.

Теги: Петр Порошенко, Евгений Комаровский, Владимир Зеленский, выборы президента Украины 2019
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