Доктор Комаровский: Я бы принял закон о предателях

Врач-педиатр Евгений Комаровский в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона заявил, что любые выборы в Украине – это бизнес-проекты и, пока это будет продолжаться, страна обречена на провал.

"У нас огромная проблема в стране, как мне кажется, это то, чем бы я занимался, может быть, если бы был близко возле власти, надо решить глобальную проблему. Глобальная проблема – это лестница, это выборы. Вот у нас есть проблема: мы никак не можем сделать, чтобы во власть пришли умные и честные, небрехливые, трудолюбивые и способные люди", – обозначил проблему Комаровский.

По его мнению, парадокс заключается в том, что в Украине действительно много таких людей.

"Но им надо пройти через такие ступеньки, через которые они идти не хотят. То есть нам надо это сделать. И это может сделать только первое лицо. Элементарно… Мы же все видим, что любые выборы – это бизнес-проекты. Все выборы. Это мы все знаем? Пока выборы любых чиновников – это бизнес-проекты, страна обречена. Мы ничего сделать не можем. Что бы я сделал? Я бы принял закон о предателях. Человек, который покинул политическую партию, не имеет права в течение пяти лет становиться членом другой политической партии", – сказал он.

Доктор подчеркнул, что, если человек был в лидерах сил бывшего президента Украины Петра Порошенко, а потом вдруг оказался в рядах "Оппозиционной платформы – За жизнь", это "концентрированное предательство".

"Или ситуация, которая сейчас в Умани, когда люди полностью зарегистрировались: фамилия, имя, отчество мэра действующего, да? Что надо сделать? Человек, который поменял фамилию, имя или отчество, не имеет права баллотироваться в течение трех лет. Все, тема закрыта… На самом деле, это можно сделать за день", – признал Комаровский.

Он назвал другую важную проблему, которая существует в Украине много лет.

"Я это называю феноменом титушкизма. То есть в стране есть армии личные, персональные. Политические вопросы решаются мордобоем, угрозами, с помощью людей, которые ходят, пугают, запугивают оппонентов и так далее", – пояснил доктор.

Доктор Комаровский: Если бы я был президентом и в Instagram первой леди писали то, что пишут Зеленской, я бы рыл землю, но этих мерзавцев удавил бы. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Президентские выборы в Украине в 2019 году выиграл Владимир Зеленский. В первом туре он набрал 30,24% голосов, а второе место с 15,95% занял пятый президент Украины Петр Порошенко. Оба вышли во второй тур, который состоялся в конце апреля. В нем за Зеленского проголосовало уже 73,22% избирателей, а за Порошенко – 24,45%.

Конституция Украины разрешает одному лицу занимать должность главы государства не больше двух пятилетних сроков подряд.