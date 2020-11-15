В Украине за сутки COVID-19 заболело более 10 тыс. человек

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 10 681 случай коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По данным СНБО, в течение 14 ноября скончалось 95 пациентов (с начала эпидемии – 9603). Выздоровело 241 444 человека, 2633 из них – за прошедшие сутки.

Наибольший суточный прирост пациентов с COVID-19 зафиксирован в Киеве (+921), Запорожской (+868), Харьковской (+713), Одесской и Киевской (по +692) областях.

Ситуация по регионам выглядит следующим образом: