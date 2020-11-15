В Украине за сутки COVID-19 заболело более 10 тыс. человек

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 10 681 случай коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По данным СНБО, в течение 14 ноября скончалось 95 пациентов (с начала эпидемии – 9603). Выздоровело 241 444 человека, 2633 из них – за прошедшие сутки.
Наибольший суточный прирост пациентов с COVID-19 зафиксирован в Киеве (+921), Запорожской (+868), Харьковской (+713), Одесской и Киевской (по +692) областях.
Ситуация по регионам выглядит следующим образом:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным Университета Джонса Хопкинса, к 15 ноября в мире коронавирусной инфекцией заразилось 53,93 млн человек, из них 1,3 млн скончались, 34,7 млн выздоровели.