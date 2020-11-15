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ОБЩЕСТВО

В Украине за сутки COVID-19 заболело более 10 тыс. человек

В течение 14 ноября в Украине от COVID-19 скончалось 95 пациентов (с начала эпидемии – 9603). Выздоровело 241 444 человека, 2633 из них – за прошедшие сутки.

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Наибольший суточный прирост пациентов с COVID-19 зафиксирован в Киеве (+921)
Наибольший суточный прирост пациентов с COVID-19 зафиксирован в Киеве (+921)
Фото: EPA

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 10 681 случай коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По данным СНБО, в течение 14 ноября скончалось 95 пациентов (с начала эпидемии – 9603). Выздоровело 241 444 человека, 2633 из них – за прошедшие сутки.

Наибольший суточный прирост пациентов с COVID-19 зафиксирован в Киеве (+921), Запорожской (+868), Харьковской (+713), Одесской и Киевской (по +692) областях.

Ситуация по регионам выглядит следующим образом:

  • Винницкая область – 13 844;
  • Волынская область – 18 676;
  • Днепропетровская область – 21 222;
  • Донецкая область – 16 983;
  • Житомирская область – 22 225;
  • Закарпатская область – 19 384;
  • Запорожская область – 18 484;
  • Ивано-Франковская область – 27 986;
  • Киев – 50 620;
  • Киевская область – 24 493;
  • Кировоградская область – 3651;
  • Луганская область – 5147;
  • Львовская область – 36 894;
  • Николаевская область – 12 340;
  • Одесская область – 32 782;
  • Полтавская область – 14 966;
  • Ровенская область – 24 969;
  • Сумская область – 17 859;
  • Тернопольская область – 23 555;
  • Харьковская область – 47 599;
  • Херсонская область – 6967;
  • Хмельницкая область – 22 879;
  • Черкасская область – 12 996;
  • Черновицкая область – 27 917;
  • Черниговская область – 11 419.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, к 15 ноября в мире коронавирусной инфекцией заразилось 53,93 млн человек, из них 1,3 млн скончались, 34,7 млн выздоровели.

Теги: Украина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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