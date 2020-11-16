Пандемия COVID-19. В США количество заболевших превысило 11 млн

Число заболевших коронавирусной инфекцией с начала пандемии в мире достигло 54,37 млн, США занимают первое место по распространению болезни.

Количество выздоровевших от COVID-19 в мире приблизилось к 35 млн Фото: ЕРА

К утру 16 ноября в мире подтвердили 54,37 млн случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции с начала пандемии.

Число умерших от коронавирусной инфекции в мире достигло 1,317 млн, выздоровевших – 34,95 млн.

В США число подтвержденных случаев превысило 11 млн. Из них 246 тыс. человек умерли, 4,2 млн выздоровели.

На втором месте по распространению болезни Индия – 8,85 млн заразившихся, 130 тыс. из которых умерли, выздоровели 8,25 млн.

В пятерку стран с самым высоким количеством заболевших COVID-19 c начала пандемии входят также Бразилия (5,86 млн заразившихся, 165,8 тыс. умерших, 5,3 млн выздоровевших), Франция (1,95 млн заразившихся, 42,6 тыс. умерших, 139 тыс. выздоровевших) и Россия (1,91 млн заразившихся, 32,8 тыс. умерших, 1,43 млн выздоровевших).

Украина в рейтинге университета занимает 17-е место.