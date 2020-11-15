Полиция оштрафовала связанный с Порошенко спортклуб "5 элемент" за нарушение "карантина выходного дня"

Генеральный директор клуба "5 элемент", который связывают с пятым президентом Украины Петром Порошенко, Наталья Щербий заявила, что утром 15 ноября в заведение приехали около 30 полицейских и потребовали выгнать всех клиентов, но работники отказались.

Полиция выписала штраф киевскому спортивному клубу "5 элемент", который связывают с пятым президентом Украины Петром Порошенко, из-за работы во время "карантина выходного дня". Об этом пишет пресс-служба Нацполиции.

Во время рейдов полицейские обнаружили, что спортивный комплекс "5 элемент" в Подольском районе работает в обычном режиме. Полицейские предупредили администрацию об административной и уголовной ответственности, однако в ответ услышали отказ прекратить работу и впустить полицейских в помещение.

В результате правоохранители составили административный протокол по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также по данному факту начато уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных норм).

Генеральный директор клуба Наталья Щербий в обращении в Facebook заявила, что утром 15 ноября в заведение приехали около 30 полицейских и потребовали выгнать всех клиентов, но работники отказались. Рейд полицейских она назвала политическим заказом.

Юрист комплекса Валерий Ричек в интервью "Интерфакс-Украина" заявил, что спортзал не нарушал никаких требований "карантина выходного дня".

"Мы спортивно-оздоровительный комплекс, и у нас в штате работает большое количество реабилитологов, мы имеем право предоставлять услуги реабилитации непосредственно от болезней или травм и восстанавливать свое здоровье", – сказал он.

Он отметил, что в постановлении правительства о "локдауне выходного дня" нет запрета на деятельность оздоровительных учреждений.

11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение ввести "карантин выходного дня". Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.