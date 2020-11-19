Наибольший шок от пандемии COVID-19 украинская экономика уже получила – глава Нацбанка

В третьем квартале 2020 года украинская экономика начала восстанавливаться, сказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Шевченко: Если немного вернуться на начало года, то наибольший шок от пандемии уже экономика получила Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Украинская экономика уже перенесла наибольший шок от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в ходе собрания Европейской бизнес ассоциации 19 ноября рассказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

"Показатели третьего квартала в сравнении со вторым – потому что наибольший шок [от пандемии COVID-19] экономика получила во втором квартале. Мы видим, например, показатель [ВВП], который в третьем квартале выглядит намного лучше, чем во втором: если падение было 11% с чем-то во втором квартале в годовом измерении, то в третьем это 3,5%", – сказал он, трансляция велась на канале ассоциации в YouTube.

В третьем квартале ситуация начала "немного восстанавливаться", отметил Шевченко.

"Также мы видим и восстановление потребительского спроса в третьем квартале, даже зафиксировали оживление кредитования – у нас прирост кредитных портфелей банков в гривне стал 3%. Это снижение, к сожалению, в годовом измерении, но третий квартал показал, что возможно восстановление", – добавил глава НБУ.

Он сказал, что Нацбанк готов реагировать на любые возможные сценарии развития ситуации, но надеется на рост экономики.

"Если немного вернуться на начало года, то наибольший шок от [пандемии] уже экономика получила. В том числе бизнес адаптировался к работе в условиях карантина. Это больно для экономики, мы это понимаем и готовы поддерживать монетарными инструментами. Это то, что делают центральные банки везде в мире", – подчеркнул Шевченко.

Глава регулятора согласился, что 2021 год может быть "не легче", чем 2020-й.

"Смотря по ситуации, мы можем использовать не только монетарные инструменты, у нас есть перечень мер, которые НБУ принял в начале этого года: это и кредитные каникулы, и... много вещей. Мы готовы продлить эти меры, чтобы банкам и клиентам было легче работать в условиях любого карантина", – резюмировал он.

По прогнозам правительства, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8% при инфляции 6,8%.

Международный валютный фонд в начале года прогнозировал рост ВВП Украины на 3% по итогам 2020 года, однако вскоре после начала пандемии коронавируса пересмотрел показатели. В опубликованном в середине апреля прогнозе говорилось, что ВВП упадет на 7,7% в этом году и вырастет на 3,6% в 2021-м.

Всемирный банк в начале октября выпустил прогноз, согласно которому ВВП Украины в 2020 году упадет на 5,5%. В 2021 году ожидается, что ВВП вырастет на 1,5%, в 2022 году – на 3,1%.