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В Ивано-Франковске все же решили ввести "карантин выходного дня"

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что правительство Украины не учитывает решения местных органов власти в отношении введения "карантина выходного дня".

Кабинет Министров Украины 11 ноября ввел "карантин выходного дня"
Кабинет Министров Украины 11 ноября ввел "карантин выходного дня"
Фото: depositphotos.com

В Ивано-Франковске все-таки введут "карантин выходного дня", хотя ранее местная власть вслед отменила выходные по субботам и воскресеньям. Об этом заявил мэр Руслан Марцинкив в эфире радио "Західний полюс".

"В субботу и воскресенье, к сожалению, будет "карантин выходного дня". Правительство не учитывает решения местных органов власти и трактует их по-своему", – сказал Марцинкив.

Сам мэр считает, что такой вид карантина не поможет в борьбе с пандемией.

https://www.facebook.com/zahpolus/videos/380840256677777/

13 ноября Ивано-Франковский исполнительный комитет городского совета принял решение, которым до 30 ноября субботы и воскресенья объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, спортивных залов, учреждений культуры и рынков.

Кабинет Министров Украины 11 ноября ввел "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Глава Минздрава Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с 14–15 ноября. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика этого не выдержит. "Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос.

Ряд украинских городов отказался вводить "карантин выходного дня". Кроме Ивано-Франковска, против выступили ЛьвовДнепрЖитомирЧеркассыОдесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики. Акции протеста после введения "карантина выходного дня" провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские в выходные закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств.

Депутаты Верховной Рады собрали подписи под обращением в Конституционный Суд о проверке конституционности "карантина выходного дня".

Теги: Ивано-Франковск, карантин, Руслан Марцинкив, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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