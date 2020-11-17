Ужгород освободил от уплаты налогов бизнес, которому запрещено работать в "карантин выходного дня"

Ужгородский горсовет предложил Кабмину освободить предпринимателей, которые не могут работать в "карантин выходного дня", от уплаты единого социального взноса, рассказал мэр Богдан Андриив.

Андриив: Надеюсь, решения горсовета помогут нашим предпринимателям удержаться на плаву в эти нелегкие для всего мира месяцы пандемии Фото: Ужгородська міська рада. Офіційна сторінка / Facebook

Власти Ужгорода освободили предпринимателей І и ІІ груп, которым запрещено работать в "карантин выходного дня", от уплаты единого налога в декабре. Соответствующее решение приняли на сессии горсовета 17 ноября, сообщил в Facebook мэр города Богдан Андриив.

"На последний месяц этого года освободили малый и средний бизнес, деятельность которого приостановлена постановлением Кабмина, от уплаты земельного налога и за аренду коммунального имущества. До конца карантина возобновили действие решения горсовета об освобождении от уплаты за коммунальное имущество для летних террас кафе и ресторанов. Надеюсь, эти решения помогут нашим предпринимателям удержаться на плаву в эти нелегкие для всего мира месяцы пандемии", – написал он.

Также горсовет обратился к Кабмину с предложением освободить эту категорию предпринимателей от уплаты единого социального взноса за себя и наемных сотрудников и продлить действие постановления правительства о выплатах на детей физлицам-предпринимателям І и ІІ групп.

Кабинет Министров Украины 11 ноября ввел "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Глава Минздрава Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с 14–15 ноября. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика этого не выдержит. "Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос.

Ряд украинских городов отказался вводить "карантин выходного дня". В частности, против выступили Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики.

Акции протеста после введения "карантина выходного дня" провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские в выходные закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств.

В Окружной административный суд Киева с исками к Кабинету Министров Украины уже обратились Львовский дом органной и камерной музыки, Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки и Львовский киноцентр.

17 ноября Верховная Рада Украины не смогла принять постановление, которое рекомендует правительству отменить "карантин выходного дня".

Депутаты Верховной Рады собрали подписи под обращением в Конституционный Суд о проверке конституционности "карантина выходного дня".

По состоянию на 17 ноября в Украине зарегистрировано 557 657 случаев коронавирусной инфекции, из них 11 968 – за последние сутки. С начала эпидемии скончалось 9856 пациентов с COVID-19, выздоровело 250 983 человека.