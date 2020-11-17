Рада провалила голосование за отмену "карантина выходного дня"

За принятие в целом проекта постановления, которое рекомендует отменить "карантин выходного дня" проголосовали 149 депутатов. Больше всего "воздержавшихся" от голосования было во фракции "Слуга народа" – 139 нардепов.

В Раде не хватило голосов для отмены локдауна в выходные дни Фото: depositphotos.com

Верховная Рада Украины не смогла набрать необходимые голоса за принятие в целом проекта постановления № 4381, которое рекомендует Кабинету Министров Украины отменить введение "карантина выходного дня". Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", за принятие постановления проголосовали 149 депутатов, а против – 141.

Фракция "Слуга народа" дала 34 голоса. В тоже время против проголосовали девять нардепов этой фракции, а воздержались 139. По 20 голосов дали "ОПЗЖ" и "Европейская солидарность". Менее 20 голосов набрали депутаты от "Батьківщини", "За майбутнє" "Довіри" и "Голоса".

Выступая с трибуны Рады один из авторов этого документа нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк сказал, что часть заведений продолжила работать на выходных.

"Некоторые бизнесы банально регистрировали религиозные организации в своих кафе и это исполнялось, они могли далее работать. Вводить "карантин выходного дня" – это тоже самое, что лечить перелом костей папоротником или подорожником. Возможно и поможет, но выборочно", – заявил нардеп.

Депутат от "Батьківщини" Сергей Соболев предложил ввести карантин для людей с аутоиммунными и сердечными заболеваниями

"А у нас карантин вводится, чтобы закрыть бизнес и убить его", – подчеркнул он.

Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко заявил, что "карантин выходного дня" могло придумать только "правительство выходного дня".

"Такая себе самодеятельность, которая собирается на выходной день как студенческий кружок КВН и думает: "Что мы еще можем сделать? Проведем еще эксперимент" и принимает абсолютно абсурдное решение ввести локдаун выходного дня. На самом деле это нокдаун для сферы обслуживания и малого бизнеса", – сказал он.

Кабинет Министров Украины 11 ноября решил ввести "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Глава Минздрава Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с 14–15 ноября. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

Однако ряд украинских городов отказался вводить "карантин выходного дня". Несколько украинских городов отказались усиливать карантин в выходные. В частности, против выступили Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики.

Акции протеста после введения "карантина выходного дня" провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские на выходных закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств.

В Окружной административный суд Киева с исками к Кабинету Министров Украины уже обратились Львовский дом органной и камерной музыки, Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки и Львовский киноцентр.

По состоянию на 17 ноября в Украине зарегистрировано 557 657 случаев коронавирусной инфекции. Из них 11 968 – за последние сутки. С начала эпидемии скончалось 9856 пациентов с COVID-19, выздоровело 250 983 человека.