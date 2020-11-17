"Многие заражаются по дороге". В правительстве Украины объяснили закрытие ресторанов

Процент заражения коронавирусной инфекцией в украинских ресторанах невелик, заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Немчинов пожаловался, что в Украине нет возможности проводить эпидемиологические исследования на уровне Киева Фото: Олег Немчінов, Міністр КМУ / Facebook

В рамках "карантина выходного дня" в Украине закрывают рестораны, поскольку многие люди заражаются по дороге к ним. Об этом интервью "РБК-Украина" рассказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"Мы обсуждали этот вопрос. Сколько процентов, например, заражаются в ресторанах. Действительно, в ресторанах при соблюдении карантинного режима процент невелик. Но дело в том, что по дороге в ресторан заражаются очень много людей. Это как пример озвучивался на правительственном совещании и во время заседания Кабмина", – отметил министр.

Он также посетовал на то, что в Украине нет возможности проводить эпидемиологические исследования на таком уровне, как в Киеве, например, отслеживать контакты по телефонам.

"Из тех эпидисследований, которые успевают проводить специалисты, делаются выводы, которые предлагаются главному санитарному врачу, а он в свою очередь предлагает это министру здравоохранения, он вносит это на заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а потом они вместе выносят это на правительство", – рассказал Немчинов.

Кабинет Министров Украины 11 ноября решил ввести "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с 14–15 ноября. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

Однако ряд украинских городов отказался вводить "карантин выходного дня". В частности, против выступили Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики.

Акции протеста после введения "карантина выходного дня" провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские на выходных закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств.

В Окружной административный суд Киева с исками к Кабинету Министров Украины уже обратились Львовский дом органной и камерной музыки, Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки и Львовский киноцентр.

По состоянию на 17 ноября в Украине зарегистрировано 557 657 случаев коронавирусной инфекции. Из них 11 968 – за последние сутки. С начала эпидемии скончались 9856 пациентов с COVID-19, выздоровели 250 983 человека.