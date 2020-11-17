В Украине снова увеличился суточный прирост больных COVID-19

За последние сутки в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили почти у 12 тыс. человек.

За последние сутки в Украине подтвердили 11 968 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 17 ноября в Facebook проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов.

"11 968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 ноября 2020 года. В частности, заболели 516 детей и 565 медработников. Также за минувшие сутки госпитализовано 1610 человек; летальных случаев – 159; выздоровело 6786 человек", – написал он.

Сутками ранее в Украине подтвердили 9832 случая.

Министр отметил, что с начала эпидемии в стране инфицировалось коронавирусом 557 657 человек, из них 9856 умерли и 250 983 выздоровели.

Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:

Винницкая область – 14 103 ;

; Волынская область – 19 297 ;

; Днепропетровская область – 22 877 ;

; Донецкая область – 17 713 ;

; Житомирская область – 23 447 ;

; Закарпатская область – 19 826;

Запорожская область – 20 025 ;

; Ивано-Франковская область – 28 972 ;

; Киев – 52 642 ;

; Киевская область – 25 787 ;

; Кировоградская область – 3753 ;

; Луганская область – 5215 ;

; Львовская область – 37 970 ;

; Николаевская область – 12 998 ;

; Одесская область – 34 176 ;

; Полтавская область – 15 884 ;

; Ровенская область – 25 596 ;

; Сумская область – 18 903 ;

; Тернопольская область – 23 938 ;

; Харьковская область – 48 586 ;

; Херсонская область – 7357 ;

; Хмельницкая область – 23 547 ;

; Черкасская область – 14 233 ;

; Черновицкая область – 28 692 ;

; Черниговская область – 12 120 .

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.