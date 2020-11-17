В Украине снова увеличился суточный прирост больных COVID-19

За последние сутки в Украине подтвердили 11 968 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 17 ноября в Facebook проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов.
"11 968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 ноября 2020 года. В частности, заболели 516 детей и 565 медработников. Также за минувшие сутки госпитализовано 1610 человек; летальных случаев – 159; выздоровело 6786 человек", – написал он.
Сутками ранее в Украине подтвердили 9832 случая.
Министр отметил, что с начала эпидемии в стране инфицировалось коронавирусом 557 657 человек, из них 9856 умерли и 250 983 выздоровели.
Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.