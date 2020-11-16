В Украине впервые за неделю подтвердили менее 10 тыс. случаев COVID-19 в сутки

За сутки 15 ноября в Украине подтвердили 9832 случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, общее количество достигло 545 689. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Среди заболевших – 354 ребенка и 360 медработников. Умерли за последние сутки 94 пациента с COVID-19 (с начала пандемии – 9697), выздоровели 2753 (всего – 244 197). ПЦР-тестов на коронавирус в Украине провели уже 3,94 млн.
Согласно данным системы мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины, менее 10 тыс. случаев COVID-19 в стране последний раз фиксировали 8-го и 9 ноября. Накануне подтвердили болезнь у 10 681 украинца.
Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.