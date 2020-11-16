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В Украине впервые за неделю подтвердили менее 10 тыс. случаев COVID-19 в сутки

За последние сутки в Украине от коронавирусной инфекции умерли 94 человека.

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В Украине сделали 3,94 млн ПЦР-тестов с начала пандемии
В Украине сделали 3,94 млн ПЦР-тестов с начала пандемии
Фото: ЕРА

За сутки 15 ноября в Украине подтвердили 9832 случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, общее количество достигло 545 689. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook. 

Среди заболевших – 354 ребенка и 360 медработников. Умерли за последние сутки 94 пациента с COVID-19 (с начала пандемии –  9697), выздоровели 2753 (всего – 244 197). ПЦР-тестов на коронавирус в Украине провели уже 3,94 млн. 

Согласно данным системы мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины, менее 10 тыс. случаев COVID-19 в стране последний раз фиксировали 8-го и 9 ноября. Накануне подтвердили болезнь у 10 681 украинца

Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так: 

  • Винницкая область – 13 948;
  • Волынская область – 18 936;
  • Днепропетровская область – 22 069;
  • Донецкая область – 17 201;
  • Житомирская область – 22 847;
  • Закарпатская область – 19 559;
  • Запорожская область – 19 291;
  • Ивано-Франковская область – 28 440;
  • Киев – 51 499;
  • Киевская область – 25 141;
  • Кировоградская область – 3710;
  • Луганская область – 5169;
  • Львовская область – 37 466;
  • Николаевская область – 12 633;
  • Одесская область – 33 415;
  • Полтавская область – 15 262;
  • Ровенская область – 25 210;
  • Сумская область – 18 324;
  • Тернопольская область – 23 757;
  • Харьковская область – 48 179;
  • Херсонская область – 7126;
  • Хмельницкая область – 23 136;
  • Черкасская область – 13 478;
  • Черновицкая область – 28 336;
  • Черниговская область – 11 557.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, инфекция, Максим Степанов, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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