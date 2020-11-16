В Украине впервые за неделю подтвердили менее 10 тыс. случаев COVID-19 в сутки

Среди заболевших – 354 ребенка и 360 медработников. Умерли за последние сутки 94 пациента с COVID-19 (с начала пандемии – 9697), выздоровели 2753 (всего – 244 197). ПЦР-тестов на коронавирус в Украине провели уже 3,94 млн.

Согласно данным системы мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины, менее 10 тыс. случаев COVID-19 в стране последний раз фиксировали 8-го и 9 ноября. Накануне подтвердили болезнь у 10 681 украинца.

Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:

Винницкая область – 13 948 ;

; Волынская область – 18 936 ;

; Днепропетровская область – 22 069 ;

; Донецкая область – 17 201 ;

; Житомирская область – 22 847 ;

; Закарпатская область – 19 559;

Запорожская область – 19 291 ;

; Ивано-Франковская область – 28 440 ;

; Киев – 51 499 ;

; Киевская область – 25 141 ;

; Кировоградская область – 3710 ;

; Луганская область – 5169 ;

; Львовская область – 37 466 ;

; Николаевская область – 12 633 ;

; Одесская область – 33 415 ;

; Полтавская область – 15 262 ;

; Ровенская область – 25 210 ;

; Сумская область – 18 324 ;

; Тернопольская область – 23 757 ;

; Харьковская область – 48 179 ;

; Херсонская область – 7126 ;

; Хмельницкая область – 23 136 ;

; Черкасская область – 13 478 ;

; Черновицкая область – 28 336 ;

; Черниговская область – 11 557 .

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.