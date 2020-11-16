Шмыгаль заявил, что правительство разрабатывает механизмы компенсации убытков для предпринимателей

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство проводит коммуникации с представителями из разных отраслей бизнеса.

Кабинет Министров Украины наработал семь инструментов для поддержки отраслей бизнеса в период пандемии COVID-19. Об этом 16 ноября сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по результатам онлайн-совещания с городскими головами.

По его словам, правительство продолжит разрабатывать механизмы компенсации убытков предпринимателей. Для этого проводят встречи с представителями разных отраслей.

"На сегодня у нас есть ряд инструментов, которые проявили себя весной. Также мы работаем над разработкой новых программ. У нас на сегодня есть семь инструментов, которыми мы будем уже на этой неделе поддерживать отрасли, которые страдают больше", – заявил Шмыгаль.

По информации Офиса президента, во время селекторного совещания по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции Шмыгаль сообщил, что правительство подготовило дополнительные меры для поддержки бизнеса и людей, которые потеряли часть доходов из-за "карантина выходного дня".

"В частности, мы восстанавливаем поддержку малых предпринимателей с детьми, программу по частичной безработице, когда компенсируется часть зарплаты работника. Также будут действовать "кредитные каникулы" для бизнеса в рамках программы "5–7–9", признание "карантина выходного дня" форс-мажором, что поможет бизнесу в вопросе аренды и выполнении других обязательств", – отметил премьер-министр.

Он добавил, что уже состоялись встречи с предпринимателями, работа которых была ограничена из-за "карантина выходного дня". В последующие несколько дней пройдут встречи с представителями всех отраслей.

Кабинет Министров Украины 11 ноября решил ввести "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с текущих выходных. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

Однако ряд украинских городов отказался вводить "карантин выходного дня". Несколько украинских городов отказались усиливать карантин в выходные. В частности, против выступили Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики.

Акции протеста после введения "карантина выходного дня" провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские в выходные закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств.

Постановление, которое в случае принятия рекомендует Кабмину пересмотреть решение о введении "карантина выходного дня", в Раде зарегистрировали 16 ноября.