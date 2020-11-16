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"Я очень неудобный министр". Степанов прокомментировал свою отставку

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что его отставки пытаются добиться представители фракции "Голос".

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Степанов заявил, что его отставку начали инициировать через две недели после назначения
Степанов заявил, что его отставку начали инициировать через две недели после назначения
Фото: Максим Степанов / Facebook

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что у него не было разговоров об отставке с руководством страны. Об этом 16 ноября он рассказал "Радио Свобода".

"Я полностью сконцентрирован на работе и на конкретных результатах. За период, в течение которого я возглавляю Министерство здравоохранения, удалось восстановить систему лабораторных центров, которые за предыдущие годы были разрушены", – заявил Степанов.

Министр считает, что его отставки пытаются добиться представители фракции "Голос".

"Я для них очень неудобный министр. Мою отставку они начали инициировать сразу через две недели после моего назначения", – добавил Степанов.

11 ноября фракция "Голос" выступила за сбор подписей за увольнение Степанова после того, как в Украине ввели "карантин выходного дня".

Кабинет Министров Украины 11 ноября решил ввести "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с 14–15 ноября. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

Однако ряд украинских городов отказался вводить "карантин выходного дня". Несколько украинских городов отказались усиливать карантин в выходные. В частности, против выступили ЛьвовИвано-ФранковскДнепрЖитомирЧеркассыОдесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики.

Акции протеста после введения "карантина выходного дня" провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские на выходных закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств.

В Окружной административный суд Киева с исками к Кабинету Министров Украины уже обратились Львовский дом органной и камерной музыки, Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки и Львовский киноцентр.

По состоянию на утро 16 ноября в Украине подтверждено 545 689 случаев COVID-19, 9697 человек умерли, 244 197 пациентов выздоровели. В Киеве COVID-19 заболело 51 449 человек, 976 пациентов умерли, 18 767 выздоровели.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, отставка, Минздрав, Максим Степанов, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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