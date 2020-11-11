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ПОЛИТИКА

В "Голосе" призвали отправить Степанова в отставку

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк предложил начать сбор подписей за проведение внеочередного пленарного заседания, на котором Верховная Рада рассмотрит проект постановления об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

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Кабинет Министров Украины принял решение ввести "карантин выходного дня"
Кабинет Министров Украины принял решение ввести "карантин выходного дня"
Фото: Кабінет Міністрів України

Фракция "Голос" выступила за сбор подписей за увольнение министра здравоохранения Максима Степанова после того, как в Украине ввели "карантин выходного дня". Об этом 11 ноября сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

“Наша реакция на “карантин выходного дня”, – заявил он и опубликовал фотографию обращения к спикеру Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову.

Фракция просит Разумкова поручить изготовить бланки для сбора подписей за проведение внеочередного пленарного заседания, на котором Рада рассмотрит проект постановления об отставке Степанова.

https://www.facebook.com/zheleznyak.y/posts/2736585109934306

11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение ввести "карантин выходного дня". Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. Степанов сказал, что Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика этого не выдержит.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По состоянию на 11 ноября в Украине зарегистрировано 489 808 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 611 – за последние сутки. Скончалось 8947 пациентов с COVID-19, выздоровело 221 459 человек.

Теги: Кабинет Министров, карантин, отставка, Минздрав, инфекция, увольнение, Максим Степанов, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Ярослав Железняк
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