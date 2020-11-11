В "Голосе" призвали отправить Степанова в отставку

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк предложил начать сбор подписей за проведение внеочередного пленарного заседания, на котором Верховная Рада рассмотрит проект постановления об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Фракция "Голос" выступила за сбор подписей за увольнение министра здравоохранения Максима Степанова после того, как в Украине ввели "карантин выходного дня". Об этом 11 ноября сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

“Наша реакция на “карантин выходного дня”, – заявил он и опубликовал фотографию обращения к спикеру Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову.

Фракция просит Разумкова поручить изготовить бланки для сбора подписей за проведение внеочередного пленарного заседания, на котором Рада рассмотрит проект постановления об отставке Степанова.

11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение ввести "карантин выходного дня". Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. Степанов сказал, что Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика этого не выдержит.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 11 ноября в Украине зарегистрировано 489 808 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 611 – за последние сутки. Скончалось 8947 пациентов с COVID-19, выздоровело 221 459 человек.