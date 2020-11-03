Степанов: Каждый из нас несет личную ответственность за распространение коронавируса

Можно сколько угодно обвинять Минздрав, но министерство не может за граждан следовать правилам, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Ситуация с распространением COVID-19 в Украине приближается к критической. Преодолеть пандемию возможно только при условии ответственного отношения каждого гражданина с установленными правилами. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Верховной Раде, пишет официальный сайт Минздрава.

"Обращаюсь к каждому, независимо от того, где вы находитесь: здесь, в сессионном зале, по ту сторону экрана телевизора, в общественном транспорте, в магазине, на работе или дома. Я обращаюсь к каждому украинцу. Мы пришли к точке невозврата и близки к катастрофе", – подчеркнул глава Минздрава.

Он добавил, что критическая ситуация сложилась во всем мире, и страны Европы снова вводят жесткие карантинные ограничения, а нагрузку от COVID-19 не выдерживают даже самые мощные медицинские системы.

"Следующие слова многим не понравятся, но это факт: нет кого-то одного отдельно ответственного за борьбу с COVID-19. Никто в мире не способен самостоятельно решить проблему коронавируса. Более того, никто ни за кого не решит эту проблему. Проскочить не удастся. Пришло время личной ответственности каждого. Да, я не оговорился. Коронавирус распространяется исключительно от одного человека к другому. Поэтому каждый из нас несет личную ответственность за распространение коронавируса", – заявил министр.

По его словам, многие пренебрегают ношением масок, не пользуются антисептиками и не соблюдают дистанцию. Несмотря на запреты Минздрава, проводятся массовые мероприятия и нарушаются правила безопасности.

"Можно сколько угодно обвинять Минздрав, но мы не можем за вас следовать правилам. Только вы сами можете уберечь себя. Только вы можете надеть маску, помыть руки и соблюдать дистанцию. Только вы сами можете в случае возникновения первых симптомов вести себя ответственно: обратиться к врачу, изолироваться, чтобы не подвергать опасности других", – подчеркнул Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.