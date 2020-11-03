Минздрав планирует за месяц увеличить количество тестов на COVID-19 до 100 тыс. в сутки

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, ближайшая цель Минздрава – увеличить количество тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР до 75 тыс. в сутки.

Министерство здравоохранения Украины планирует в течение месяца увеличить количество тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 до 100 тыс. в сутки. Об этом глава Минздрава Максим Степанов рассказал, выступая в Верховной Раде 3 ноября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В начале эпидемии делалось только 200 тестов в сутки. Наша следующая цель – 75 тыс. ПЦР-тестирований ежедневно. Уже закуплены мощные приборы для проведения ПЦР-диагностики, станции для автоматического выделения РНК коронавируса. Уже есть решение Кабинета Министров о выделении дополнительных 1 млрд 559 млн грн именно на тестирование. В том числе – 1 млрд грн на закупку тестов для обнаружения антигенов к [вирусу] SARS-CoV-2. Это позволит делать еще 1 млн тестов в месяц", – сказал он.

Быстрые тесты на антиген начнут использовать "через пару недель", сказал Степанов.

"Кроме того, [будем использовать] ИФА-тесты на антиген, они очень хорошо прошли испытания в наших лабораториях. Я думаю, что таким образом, мы точно доведем до 100 тыс. тестов в сутки в течение месяца", – добавил он.

Степанов говорил, что к середине ноября Минздрав планирует увеличить количество ПЦР-тестов до 50 тыс. в сутки. 2 ноября, по его данным, украинцам провели более 60 тыс. тестов на коронавирус в том числе методом ПЦР – 34 818, всего с начала пандемии в Украине сделали 3 379 029 ПЦР-тестов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.