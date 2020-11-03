Глава комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки заболел COVID-19

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич вечером 2 ноября получил положительный результат теста на COVID-19.

Народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в Facebook 3 ноября.

"Вчера вечером получил результат теста на COVID-19, положительный. Кажется, это была пятая попытка с начала пандемии, до этого Бог миловал. Ну ничего, буду лечиться. А всем желаю 36,6! Маска, маска и еще раз маска", – написал нардеп.

Спикер парламента Дмитрий Разумков 14 октября говорил, что в Верховной Раде COVID-19 болеют или уже переболели 60 народных депутатов.

Из-за вспышки коронавируса в октябре Рада собиралась на пленарное заседание только один раз – 20 октября. Тогда президент Украины Владимир Зеленский выступaл с ежегодным посланием. В остальные дни нардепы работали в комитетах, комиссиях и фракциях.

По всей Украине за последние сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 8899 человек. Это стало новым суточным рекордом. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 411 093 случая коронавирусной инфекции, скончались 7532 пациента, вылечились 168 868 человек.

Предыдущий рекорд суточного прироста инфицированных установили 30 октября. Тогда по Украине COVID-19 обнаружили у 8752 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.