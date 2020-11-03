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Во Франции новый рекорд суточного прироста COVID-19

2 ноября во Франции подтвердили почти 53 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Это более чем на 500 больше, чем предыдущий рекордный показатель.

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Франция занимает пятое место в мире по числу случаев COVID-19
Франция занимает пятое место в мире по числу случаев COVID-19
Фото: ЕРА

Во Франции зарегистрирован новый рекордный показатель суточного прироста инфицированных коронавирусом – 52 518 случаев. Такие данные за 2 ноября опубликованы на специализированном ресурсе Минздрава страны.

С начала эпидемии число случаев COVID-19 во Франции достигло 1 466 433.

Предыдущий рекорд суточного прироста был установлен 25 октября, тогда было подтверждено 52 тыс. новых инфицирований.

За 24 часа в стране умерли 419 пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов достигло 37 435.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По числу выявленных заражений коронавирусом Франция находится на пятом месте в мире. Об этом свидетельствуют данные американского Института Джонса Хопкинса на 3 ноября. Всего в мире зарегистрировано почти 46,9 млн случаев COVID-19.

Теги: Франция, эпидемия, рекорд, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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