Террорист, убивший трех человек в Ницце, оказался болен COVID-19 – СМИ

Мужчина, который напал на прохожих с ножом в Ницце, в результате чего погибло три человека, оказался болен COVID-19. Ему сделали тест при задержании, сообщает Le Figaro.

Террорист, убивший в конце октября трех человек в католической церкви в Ницце, болен коронавирусом. Об этом 2 ноября сообщила Le Figaro со ссылкой на собственные источники.

По информации газеты, раненный при задержании уроженец Туниса сдал тест на наличие коронавирусной инфекции, его результат оказался положительным.

Пожарные, оказывавшие мужчине первую помощь после задержания, должны уйти на самоизоляцию, отмечает Le Figaro.

Всего задержали уже шесть человек, отмечает AFP. Первые трое задержанных находятся под стражей. Всех шестерых проверяют на связь со злоумышленником.

Теракт в Ницце произошел утром 29 октября. Мужчина напал на прохожих с ножом, жертвами стали как минимум три человека, двое из них были убиты в церкви. Нападавший – 21-летний уроженец Туниса Брахим Иссауи – был ранен при задержании, сейчас он находится в больнице.

В тот же день в центре Лиона задержали выходца из Афганистана с ножом, который пытался сесть в трамвай.

Власти Франции объявили самую высокую степень террористической угрозы.

Нападения произошли почти через две недели после убийства профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова.