У премьер-министра Грузии подтвердили COVID-19

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 1 ноября сообщил, что ушел на самоизоляцию после контакта с инфицированным коронавирусом. Сегодня у главы правительства страны подтвердили COVID-19.

Гахария 1 ноября заявил, что уходит на самоизоляцию Фото: გახარია / Facebook

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария получил положительный результат теста на СOVID-19. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства страны сообщило агентство "Sputnik Грузия".

Собеседник агентства проинформировал, что Гахария чувствует себя хорошо и лечится дома.

На самоизоляции также находятся министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава и глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили, сказано в сообщении.

Премьер-министр Грузии 1 ноября заявил, что уходит на самоизоляцию из-за контакта с больным коронавирусной инфекцией.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 2 ноября число инфицированных превысило 46,6 млн человек, 1 млн 202 тыс. пациентов умерли, 31,1 млн выздоровели.

В Грузии зафиксировано 42 579 случаев COVID-19, скончалось 342 человека, выздоровело 26 800.