"В палатах места нет". В России пациентов с COVID-19 разместили на стульях в коридорах больницы

В России в больнице Томска больных госпитализируют и размещают на стульях, об этом заявили очевидцы. В областном департаменте здравоохранения пояснили, что причиной скопления людей в коридоре больницы стал рост числа госпитализаций после выходных.

В Томске (Россия) в медико-санитарной части №2 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 разместили в коридоре на кроватях и стульях из-за отсутствия свободных мест в палатах. Об этом сообщили подписчики "Регион-70 | Томск" во "ВКонтакте".

На видео женщина идет по коридору, где вдоль стены лежат пациенты.

"В палатах места нет, больные лежат вот так в коридорах. Свободных кроватей тоже нет. Больных принимают и сажают на стулья. И вот так весь-весь коридор", – заявила она.

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Видео: vtomske.ru / YouTube

Пользователь Twitter также заявил о "сидячей госпитализации" в медучреждении Томска.

Маме моей подруги, которая болеет COVID-19, в Томске предложили СИДЯЧУЮ ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ! СИДЯЧУЮ!!! Это потому, что коек нет. — Дмитрий Петрович Алешковский (@aleshru) November 1, 2020

В областном департаменте здравоохранения "РИА Новости" заявили, что причиной скопления людей в коридоре больницы стал рост госпитализаций после выходных до 90–95 человек в сутки. В ведомстве заявил, что "в стесненных условиях" всем поступившим пациентам оказали необходимую медицинскую помощь.

По информации чиновников, со 2 ноября заработали дополнительные приемные палаты в больнице скорой медицинской помощи и Томской районной больнице. Они будут принимать пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, прибывающих по скорой помощи.

Начальник облздрава Сергей Дмитриев сказал, что число коек увеличат с 80 до 150. Областной оперштаб 1 ноября оценивал количество свободных коек в регионе в 39,8%.

В России по состоянию на 2 ноября подтверждено 1,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 28,2 тыс. больных COVID-19, 1,2 млн – выздоровели. РФ находится на четвертом месте в мире по заболеваемости после США (9,2 млн), Индии (более 8,2 млн) и Бразилии (почти 5,5 млн).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.