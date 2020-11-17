Мэров, отказывающихся вводить "карантин выходного дня", могут штрафовать – Немчинов

Если мэры украинских городов будут выдавать распорядительные документы, что на их коммунальные учреждения действие "локдауна выходного дня" не распространяется, на них будут налагаться штрафы, заявил министр Кабмина Олег Немчинов.

Немчинов: На них будут налагаться такие же штрафы и админпротоколы, как на любого владельца строительного магазина Фото: Олег Немчінов, Міністр КМУ / Facebook

Городские головы никак не влияют на реализацию постановления о введении "карантина выходного дня" в Украине, поскольку это за пределами их компетенции. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр Кабмина Олег Немчинов.

"Они могут заниматься своими коммунальными учреждениями и заведениями. Если они будут выдавать распорядительные документы, что на их коммунальные учреждения действие "локдауна выходного дня" не распространяется, на них будут налагаться такие же штрафы и админпротоколы, как на любого владельца строительного магазина", – отметил он.

Кабинет Министров Украины 11 ноября решил ввести "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с 14–15 ноября. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

Однако ряд украинских городов отказался вводить "карантин выходного дня". В частности, против выступили Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики.

Акции протеста после введения "карантина выходного дня" провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские на выходных закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств.

В Окружной административный суд Киева с исками к Кабинету Министров Украины уже обратились Львовский дом органной и камерной музыки, Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки и Львовский киноцентр.

По состоянию на 17 ноября в Украине зарегистрировано 557 657 случаев коронавирусной инфекции. Из них 11 968 – за последние сутки. С начала эпидемии скончались 9856 пациентов с COVID-19, выздоровели 250 983 человека.