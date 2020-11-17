Под Радой произошли стычки митингующих с силовиками

В Киеве предприниматели, протестующие против карантина и введения кассовых аппаратов, не давали народным депутатам войти в здание Верховной Рады, в ситуацию вмешалась полиция и Нацгвардия.

17 ноября в Киеве возле здания Верховной Рады произошли столкновения правоохранителей и участников акции протеста "Право на труд". Об этом сообщает "РБК-Украина".

Предприниматели, участвующие в митинге, выступают против введения кассовых аппаратов и карантинных ограничений; они пытались помешать народным депутатам попасть в здание парламента.

Национальная гвардия и полицейские сделали коридор для нардепов. "Радіо Свобода" отмечает, что толкотня произошла именно в этот момент.

По оценке журналиста "Радіо Свобода", в акции участвует около 1 тыс. человек.

Кабинет Министров Украины 11 ноября решил ввести "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с 14–15 ноября. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

Однако ряд украинских городов отказался вводить "карантин выходного дня". Несколько украинских городов отказались усиливать карантин в выходные. В частности, против выступили Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики.

Полицейские на выходных закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств.

В Окружной административный суд Киева с исками к Кабинету Министров Украины уже обратились Львовский дом органной и камерной музыки, Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки и Львовский киноцентр.

По состоянию на 17 ноября в Украине зарегистрировано 557 657 случаев коронавирусной инфекции. Из них 11 968 – за последние сутки. С начала эпидемии скончались 9856 пациентов с COVID-19, выздоровели 250 983 человека.