Если будет всплеск заболеваемости COVID-19, мэры, которые сейчас против "карантина выходного дня", тихонько уползут в кусты. А виноват будет центр

Антилокдаунисты...

Про локдауны и наше вечное "как-то будет". Или же "все это репрессии от нечего делать". "Карантин выходного дня" не нравится. Очень. Розничному бизнесу и наиболее "всезнающим мэрам", которых точно не проведешь на популизме (ирония). Реальная глобальная ситуация им явно не указ. Если всплеска заболеваемости (особенно тяжелых обструктивных, сливных форм) не будет, они чемпионы, которые не дали "убить" сервисный бизнес. Если же слишком большой всплеск будет (а он будет, потому что "вирусная" логика неумолима), они обязательно будут обвинять центральные органы власти в недостаточной подготовке к отражению вирусной атаки. Не себя и не потому, что позволили уничтожить превенции, все эти разрывы дистанций, обеспечить запрет массовых мероприятий, масочный режим. Точно ведь.

Мэры сразу тихонько уползут в кусты, чтобы отсидеться. Виноват же будет только центр. Ведь во всем мире только у нас не хватает коек, лекарств, врачей. А вот в других странах все идеально подготовлено и запланировано...

Но тогда маленький злобный вопросик напрашивается. А почему многие развитые (намного выше нас развитые и намного более денежные) страны прямо сейчас прибегают или готовятся прибегнуть к тотальным локдаунам? На воду дуют? Или в заговоре каком участвуют? Или просто сильно глупее мэра любого нашего городка? Мир ведь цивилизованный к локдаунам постоянно прибегает. Особенно и прежде всего – к тотальным. Потому что хотят разорвать цепочки заражаемости и тотальную же заполняемость коек больничных остановить. Проще простого. Потому что понимают причины и следствия.

Сама по себе заболеваемость не так страшна, как страшен процент тяжелых форм, нуждающихся в обязательной госпитализации. Чем больше тяжелых, которые на две-три недели прочно занимают койку, тем меньше шансов остановить нарастающую катастрофу и разгрузить больницы. Просто некуда будет отправлять тяжелых и некому их спасать. И это понимают все иностранные системы здравоохранения. Никогда не хватит коек под такую длительность тяжелых форм и под столь стремительное нарастание числа заражений...

У нас же все обсуждается только через призму политической целесообразности и банального местечкового популизма. Я о противниках любых локдаунов. Да, понимаю, сервисный бизнес (рестораны, кафе, кино) должны выжить. Но выжить должны прежде всего больницы. Впрочем, речь чуть о другом. О коммуникации. Мы слишком либеральны. Полагаю, что кабминовской (минздравовской) команде нужно несколько четче расставлять акценты. Главные оппоненты у них только отдельные мэры. Которые считают, что ничего нигде не происходит.

На мой взгляд, достаточно сделать две вещи. Первое: записать ролики из территориальных больниц. Из ковидных отделений. Чтобы лично и во всех красках посмотрели на несуществующее. На больных, которых много. На их страдания... Не упрашивать надо, а лично каждому показать, что нас ждет, если не разрывать цепочки... И второе: внятно объяснить публично, что такое личная ответственность за энный процент тяжелых форм и высокую смертность...

Источник: Михаил Подоляк / Facebook