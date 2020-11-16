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Коронавирус начал распространяться в Италии в сентябре 2019 года – исследование

Считалось, что в Италии первый случай COVID-19 был зафиксирован 21 февраля 2020 года в регионе Ломбардия. Однако результаты нового исследования итальянских ученых показывают, что у 11,6% из 959 здоровых добровольцев, участвовавших в скрининговом исследовании на рак легких в период с сентября 2019 года по март 2020 года, обнаружили антитела к коронавирусу.

Исследование провели итальянские медики
Исследование провели итальянские медики
Фото: ЕРА

Коронавирус циркулировал в Италии уже в сентябре 2019 года, об этом говорится в исследовании Национального института рака города Милан. Это говорит о том, что коронавирус мог распространиться за пределы Китая раньше, чем предполагалось, пишет Reuters со ссылкой на данные исследования Национального института рака.

Агентство напоминает, что первый в Италии пациент с COVID-19 был обнаружен 21 февраля в небольшом городке недалеко от Милана, в Ломбардии.

Результаты итальянских исследователей показывают, что у 11,6% из 959 добровольцев, которые участвовали в скрининге на наличие рака легких в период с сентября 2019 по март 2020 года, выработались антитела к коронавирусу задолго до первого выявленного случая в феврале.

Еще один тест на антитела к SARS-CoV-2 был проведен Университетом Сиены для того же исследования под названием "Неожиданное обнаружение антител SARS-CoV-2 в предпандемический период в Италии". Он показал, что четыре случая заболевания, относящиеся к первой неделе октября, были положительными на антитела, что означает, что они заразились в сентябре, считают исследователи.

"Это означает, что новый коронавирус может циркулировать среди населения в течение длительного времени и с низким уровнем летальности. Вирус не исчезает, он стихает, чтобы снова появиться", – отметили в институте.

Всемирная организация здравоохранения заявила о намерении продолжить с итальянскими медиками совместные исследования.

Агентство пишет, что в марте итальянские исследователи сообщили Reuters о более высоком, чем обычно, количестве случаев тяжелой пневмонии и гриппа в Ломбардии в последнем квартале 2019 года. Это, по мнению медиков, было свидетельством того, что новый коронавирус мог распространиться раньше, чем предполагалось.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в мире на 16 ноября составило 54,5 млн, скончалось 1,3 млн человек, выздоровели 35 млн пациентов.

Теги: Италия, исследование, Ломбардия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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