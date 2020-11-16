Зеленский о "карантине выходного дня": Украина сделала правильный шаг

На совещании у президента Украины Владимира Зеленского секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о снижении числа контактов и передвижений украинцев на фоне введения "карантина выходного дня", а премьер-министр Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков – о закрытии торговых центров и работе полиции на выходных.

Президент Украины Владимир Зеленский считает правильным введение жесткого карантина по субботам и воскресеньям. Об этом он заявил на совещании 16 ноября, пишет пресс-служба главы государства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил президенту, что 14 ноября количество контактов и передвижений жителей в городов с населением больше 100 тыс. сократилось на 18,5%, а 15 ноября – на 27%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался о закрытии "практически всех" торговых центров, непродовольственных магазинов и развлекательных учреждений, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков – о работе полиции, направленной на предотвращение скоплению людей.

Зеленский пришел к выводу, что "Украина сделала правильный шаг".

"Всемирная организация здравоохранения сообщила, что выходные фиксируют наибольшее количество новых случаев заражения. Уменьшение контактов между людьми – это спасение жизней. В то же время надо восстановить и усовершенствовать все программы экономической помощи предпринимателям, работникам, потерявшим работу, одиноким людям", – заявил он.

Зеленский провел совещание по видеосвязи из "Феофании" – он 9 ноября получил положительный результат теста на COVID-19 и с тех пор находится на самоизоляции.

Кабинет Министров Украины 11 ноября решил ввести "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с текущих выходных. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

Однако ряд украинских городов отказался вводить "карантин выходного дня". Несколько украинских городов отказались усиливать карантин на выходных. В частности, против выступили Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики.

Акции протеста после введения "карантина выходного дня" провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские на выходных закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли 9 уголовных производств.