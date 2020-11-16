Кабмин могут обязать предупреждать украинцев заранее об усилении карантина

Общество должно знать заранее об усилении карантинных мер, вводимых из-за распространения COVID-19, чтобы бизнес мог подготовиться. Исполняющая обязанности главы Верховной Рады Елена Кондратюк считает, что правительство должно обеспечить поддержку тех, кого коснулся карантин.

Верховная Рада Украины хочет обязать Кабинет Министров заранее предупреждать население об усилении карантинных ограничений. Об этом 16 ноября заявила исполняющая обязанности главы Верховной Рады Елена Кондратюк на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я считаю целесообразным рассмотреть еще одно постановление Верховной рады №4320 о своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такому усилению", – сказала Кондратюк.

О содержании таких мер общество должно знать заранее, чтобы бизнес мог подготовиться.

"Правительство должно предложить и обеспечить комплексные механизмы [поддержки] для тех, кого коснулся карантин. Именно такая политика у стран Европейского союза", – добавила она.

Кондратюк ранее говорила, что правительство не согласовало "карантин выходного дня" ни с парламентом, ни с гражданами Украины.

Замглавы "Слуги народа" Александр Корниенко на заседании согласительного совета сказал, что его фракция поддерживает внесение постановления №4320 в повестку дня Рады на 17 ноября.

Постановление предлагает обязать Кабмин информировать граждан Украины о введении ограничений в таких сферах:

регулярные и нерегулярные перевозки автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном;

посещение учебных заведений;

прием посетителей организаций в сфере культуры;

прием посетителей в кинотеатрах;

прием посетителей всеми заведениями общественного питания;

работа торгово-развлекательных центров;

прием посетителей в организациях сферы торгового и бытового обслуживания населения;

выход из мест проживания граждан.

Рада предлагает правительству вводить более одного из указанных ограничений при условии обнародования такого решения не позднее, чем за семь календарных дней до начала их действия.

"Не позднее, чем за семь календарных дней до начала действия двух и более указанных мероприятий проинформировать о программах (мероприятиях), которые будут введены для поддержки уязвимых групп населения, работников и субъектов хозяйствования, в частности по организации перевозок работников к месту работы и в обратном направлении", – говорится в тексте постановления.

Кроме этого, депутаты предлагают не позднее, чем за семь календарных дней до начала действия двух и более таких мероприятий внести в Раду проект закона о государственной поддержке и льготах для населения и бизнеса, которых коснется усиленный карантин.