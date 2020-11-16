Кабмин могут обязать предупреждать украинцев заранее об усилении карантина

Верховная Рада Украины хочет обязать Кабинет Министров заранее предупреждать население об усилении карантинных ограничений. Об этом 16 ноября заявила исполняющая обязанности главы Верховной Рады Елена Кондратюк на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Я считаю целесообразным рассмотреть еще одно постановление Верховной рады №4320 о своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такому усилению", – сказала Кондратюк.
О содержании таких мер общество должно знать заранее, чтобы бизнес мог подготовиться.
"Правительство должно предложить и обеспечить комплексные механизмы [поддержки] для тех, кого коснулся карантин. Именно такая политика у стран Европейского союза", – добавила она.
Кондратюк ранее говорила, что правительство не согласовало "карантин выходного дня" ни с парламентом, ни с гражданами Украины.
Замглавы "Слуги народа" Александр Корниенко на заседании согласительного совета сказал, что его фракция поддерживает внесение постановления №4320 в повестку дня Рады на 17 ноября.
Постановление предлагает обязать Кабмин информировать граждан Украины о введении ограничений в таких сферах:
Рада предлагает правительству вводить более одного из указанных ограничений при условии обнародования такого решения не позднее, чем за семь календарных дней до начала их действия.
"Не позднее, чем за семь календарных дней до начала действия двух и более указанных мероприятий проинформировать о программах (мероприятиях), которые будут введены для поддержки уязвимых групп населения, работников и субъектов хозяйствования, в частности по организации перевозок работников к месту работы и в обратном направлении", – говорится в тексте постановления.
Кроме этого, депутаты предлагают не позднее, чем за семь календарных дней до начала действия двух и более таких мероприятий внести в Раду проект закона о государственной поддержке и льготах для населения и бизнеса, которых коснется усиленный карантин.
Кабинет Министров Украины 11 ноября решил ввести "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с текущих выходных. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.
"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.
Однако ряд украинских городов отказался вводить "карантин выходного дня". Несколько украинских городов отказались усиливать карантин на выходных. В частности, против выступили Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики.
Акции протеста после введения "карантина выходного дня" провели в Черновцах и Харькове.
Полицейские зафиксировали 999 нарушений карантина за 14 ноября, больше всего во Львовской и Днепропетровской областях.
Верховная Рада сегодня, 16 ноября, зарегистрировала постановление об отмене карантина выходного дня.