Американская вакцина от COVID-19 показала почти 95% эффективности – производитель

Американская биотехнологическая компания Moderna заявила о намерении в ближайшие недели подать заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для получения разрешения на применение вакцины mRNA-1273 от коронавирусной инфекции COVID-19 в экстренных ситуациях.

Ожидается, что компания Moderna до конца 2020 года будет поставлять вакцину только в США Фото: ЕРА

Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19, которую разработала американская биотехнологическая компания Moderna, показала 94,5% эффективности на третьей стадии испытаний. Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте компании 16 ноября.

В испытаниях приняли участие 30 тыс. человек, через две недели после вакцинации заболели 95 участников исследования, 90 из них получили плацебо.

Moderna намерена в ближайшие недели подать заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для получения разрешения на применение вакцины в экстренных ситуациях. FDA оценит вакцину на основании наблюдения за 151 участником испытаний, которое продлится два месяца, сказано в релизе.

Компания планирует до конца 2020 года произвести 20 млн доз для отправки в США, и от 500 млн до 1 млрд доз в 2021-м – для продажи в других странах.

Moderna сообщила об успешном завершении второй фазы клинических исследований в середине июля. В ней участвовали 45 человек в возрасте от 18 до 55 лет. Третья, финальная фаза испытаний mRNA-1273 стартовала 27 июля.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 3 ноября, в мире 47 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний.

Американская компания Pfizer заявила 9 ноября, что вакцина от COVID-19 BNT162b2, разработанная совместно с немецкой BioNTech, показала более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний. Компания еще продолжает исследования. Глава Всемирной организации здравоохранения Тердрос Адханом Гебрейесус назвал эту вакцину "очень многообещающей".

Он считает, что сама по себе вакцина не остановит пандемию COVID-19.

"Нам все равно нужно будет продолжить наблюдение, тестирование, изоляцию и уход, отслеживание контактов и помещение [контактных лиц] на карантин; вовлечение сообществ, призывать людей быть осторожными", – заявил глава ВОЗ.